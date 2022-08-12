Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Срок действия квоты на ввоз сахара в Казахстан продлят до конца года

квоты на ввоз сахара в Казахстан продлят до конца года Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения и дополнения в приказ МСХ от 22 февраля 2022 года «О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается продлить срок действия квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию республики по 31 декабря 2022 года включительно.

Предусматривается, что уполномоченный орган не позднее августа 2022 года разместит на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на участие в распределении объемов квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на период с августа 2022 года по 31 декабря 2022 года.

При этом минимальный заявленный объем на одного заявителя для подачи заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, составляет в совокупном объеме не менее 3350 тонн.

Минимальный заявленный объем на одного заявителя для подачи заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, также составляет в совокупном объеме не менее 3350 тонн.

Для получения квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца подается заявка на участие в распределении квот.

К заявке прилагаются следующие документы:

  • копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз товаров;

  • подтверждение наличия у заявителя финансовых средств в размере 100% от заявленного объема на ввоз товаров на территорию РК (письмо-подтверждение от банка о наличии средств: выписка со счета на дату подачи заявки, наличие открытой кредитной линии в достаточном объеме и т.д.).

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 18 августа 2022 года.

Читайте также

Мужчины из каких регионов Казахстана чаще берут декретный отпуск

107 вместо 120: выпускница из Шымкента чуть не осталась без гранта

Лариса Черненко
МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
Коронавирус в Казахстане 11 августа
1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления