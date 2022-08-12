Срок действия квоты на ввоз сахара в Казахстан продлят до конца года

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения и дополнения в приказ МСХ от 22 февраля 2022 года «О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается продлить срок действия квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию республики по 31 декабря 2022 года включительно.

Предусматривается, что уполномоченный орган не позднее августа 2022 года разместит на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на участие в распределении объемов квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на период с августа 2022 года по 31 декабря 2022 года.

При этом минимальный заявленный объем на одного заявителя для подачи заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, составляет в совокупном объеме не менее 3350 тонн.

Минимальный заявленный объем на одного заявителя для подачи заявки на участие в распределении квот на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, также составляет в совокупном объеме не менее 3350 тонн.

Для получения квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца подается заявка на участие в распределении квот.

К заявке прилагаются следующие документы:

копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз товаров;

подтверждение наличия у заявителя финансовых средств в размере 100% от заявленного объема на ввоз товаров на территорию РК (письмо-подтверждение от банка о наличии средств: выписка со счета на дату подачи заявки, наличие открытой кредитной линии в достаточном объеме и т.д.).

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 18 августа 2022 года.