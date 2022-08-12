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Пенсионер из Алматы погиб в ДТП в Жетысуской области

трагедия пенсионер Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
10 августа в Алакольcком районе Жетысуской области в результате ДТП погиб пенсионер из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы региональной полиции, 65-летний владелец Toyota Carina по невыясненным обстоятельствам потерял управление на 606 км трассы Алматы – Оскемен, в результате чего машина перевернулась.

Водитель авто получил серьезные травмы и скончался на следующий день в больнице города Ушарала.Пресс-служба ДП Жетысуской области

Предположительно, как уточнили в ведомстве, причиной ДТП стало превышение водителем скоростного режима.

По факту с назначением необходимых экспертиз проводится уголовное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.

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