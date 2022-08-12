Пенсионер из Алматы погиб в ДТП в Жетысуской области

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

10 августа в Алакольcком районе Жетысуской области в результате ДТП погиб пенсионер из Алматы, сообщает Zakon.kz.

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