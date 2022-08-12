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Лошадь вытащили из глубокой канализационной ямы в Атырау

Спасатели Атырау вытащили из ямы упавшего коня Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
12 августа в 13:00 поступил вызов о том, что по адресу: Атырау, мкр. Химпоселок, ул. Менделеева, рядом с домом в канализационную яму с грязной водой упала лошадь и самостоятельно выбраться из нее не может, передает Zakon.kz.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что глубина ямы составляет 3,5 метра. Они обвязали туловище лошади и с помощью специального снаряжения и техники благополучно вытащили животное из ямы в безопасное место.Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ведомстве отметили, что животное не пострадало, в ветеринарной помощи не нуждалось.

Спасатели Атырау вытащили из ямы упавшего коня

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ведомстве также сообщили, что это не первый подобный случай, каждый год спасателям приходится вызволять попавших в беду животных.

Только в июне спасатели во дворе дома из выгребной ямы глубиной 1 метр вызволяли котенка, из септика глубиной 1,5 метра – лошадь. В июле-августе спасатели вызволяли застрявшую в грязи корову, вытаскивали из трехметровой ямы собаку и лошадь.

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Лошадь провалилась в глубокую яму в Кульсары

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обратился к жителям частных домов:

Не только животные, но и люди, а самое главное дети могут провалиться в такие глубокие неприкрытые ямы и не только пустые ямы, а с грязной водой. Поэтому при сооружении таких бетонных ям необходимо обязательно плотно закрывать их крышками!

Ранее сообщалось, что собаку спасли из канализационного люка в Алматы.

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