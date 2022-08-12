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Блогер из Актау снял видео в долине лотосов

видео блогер Атырауская область Фото: pixabay
Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео из Атырауской области. На кадрах запечатлены краснокнижные лотосы, сообщает Zakon.kz.
Последние дни цветения лотосов в этом году. На реке Кигаш в Атырауской области ежегодно с середины июля до середины августа начинают цвести краснокнижные лотосы, которые еще называют «Нильская роза». Курмангазинский район – это единственное место в Казахстане, где массово распускаются лотосы.Азамат Сарсенбаев

Комментаторы восхитились красотой природы:

  • Спасибо, Азамат, за эстетическое удовольствие! Вот бы увидеть своими глазами!

  • Какая красота!

  • Какая красота! Азамат, благодаря вам узнаю наш Казахстан. Никогда бы не подумала , что такое красивое чудо есть рядом с нами.

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