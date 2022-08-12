Блогер из Актау снял видео в долине лотосов
Фото: pixabay
Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео из Атырауской области. На кадрах запечатлены краснокнижные лотосы, сообщает Zakon.kz.
Последние дни цветения лотосов в этом году. На реке Кигаш в Атырауской области ежегодно с середины июля до середины августа начинают цвести краснокнижные лотосы, которые еще называют «Нильская роза». Курмангазинский район – это единственное место в Казахстане, где массово распускаются лотосы.Азамат Сарсенбаев
Комментаторы восхитились красотой природы:
Спасибо, Азамат, за эстетическое удовольствие! Вот бы увидеть своими глазами!
Какая красота!
Какая красота! Азамат, благодаря вам узнаю наш Казахстан. Никогда бы не подумала , что такое красивое чудо есть рядом с нами.
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