Куда пойти в выходные 13-14 августа
Нур-Султан
Выступление Jah Khalib
13-14 августа, 20:00. ЦКЗ QAZAQSTAN. Вход: от 9 500 тенге
Футбольный матч: SD Family vs Starmix
Фото: pexels
ELLAI, GAFUR , KIRILL MOYTON и другие российские артисты @fcstarmix сыграют с футболистами SD Family на стадионе Астана Арена.
Зрителей ждет огненный матч, шоу-программа и послематчевый концерт с любимыми песнями.
13 августа, 19:00. Астана Арена. Вход: 1500 тенге.
Выступление Молданазара и ABDR под открытым небом
Молданазар и группа ABDR в этот вечер выступят для жителей и гостей столицы совершенно бесплатно.
13 августа, 19:00. Площадь перед Abu Dhabi Plaza, Вход свободный
Алматы
Театральная постановка «Живой спектакль»
Фото: pexels
Живой спектакль – это импровизация в рамках, заданных зрительской историей. Беседы на разные темы, которые тут же превращаются в маленький спектакль. Основа Живого спектакля – истории, которые рассказывают зрители.
Любой желающий может поделиться своей историей. Актеры воплотят вашу историю на сцене в предложенных обстоятельствах.
14 августа, 19:00. Творческий театр La Bohême. Вход: 3000 тенге.
Творческая встреча с Петером Эршманном
13-14 августа — Мастер-класс по видео- и фотоинсталляционному искусству от Петера Эршмана.
13, 14 августа, с 10:00 до 23:00. Дом на Барибаева, ул. Барибаева, 36. Вход: свободный
Ярмарка ремесел
Фото: Facebook/almatinskya.palata.remesel
13 и 14 августа, с 10:00 до 18:00. Алматинский арбат. Вход: свободный
Шымкент
Rearm Fest
Фото: pexels
Это фестиваль, на котором выступают артисты разных жанровых категорий.
Этот проект дарит возможность прочувствовать волшебную атмосферу музыки и отличного настроения, драйва и желания «оторваться» на все 100.
А помогать в этот вечер «поймать волну» помогут хэдлайнеры концерта Ziru, Kalifarniya, Qarakesek, Duman, D4, TeddyAlish, Rise&Abudi.
Ведущие этого вечера - Doss Ussabayev
Гости вечера - YOLO House и многие другие блогеры
13 августа, 18:00. Ice Park. Стоимость билета: сидячие 5000 тенге и фанзона 7000 тенге.
Фестиваль роботов
Фото: pexels
Последние модели роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. 5 техно представлений каждые 30 минут и новейшие технологии виртуальной реальности! Многие роботы впервые в Казахстане!
13-14 августа 10:00 - 21:00. Пр. Нурсултана Назарбаева, 12.
Стоимость билета: от 2500 до 3900 тенге.