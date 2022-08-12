Куда пойти в выходные 13-14 августа

Самые интересные места и события в столице, Алматы и Шымкенте. Как отдохнуть в ближайшие выходные – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Выступление Jah Khalib

13-14 августа, 20:00. ЦКЗ QAZAQSTAN. Вход: от 9 500 тенге

Футбольный матч: SD Family vs Starmix

Фото: pexels

ELLAI, GAFUR , KIRILL MOYTON и другие российские артисты @fcstarmix сыграют с футболистами SD Family на стадионе Астана Арена.

Зрителей ждет огненный матч, шоу-программа и послематчевый концерт с любимыми песнями.

13 августа, 19:00. Астана Арена. Вход: 1500 тенге.

Выступление Молданазара и ABDR под открытым небом

Молданазар и группа ABDR в этот вечер выступят для жителей и гостей столицы совершенно бесплатно.

13 августа, 19:00. Площадь перед Abu Dhabi Plaza, Вход свободный

Алматы

Театральная постановка «Живой спектакль»

Фото: pexels

Живой спектакль – это импровизация в рамках, заданных зрительской историей. Беседы на разные темы, которые тут же превращаются в маленький спектакль. Основа Живого спектакля – истории, которые рассказывают зрители.

Любой желающий может поделиться своей историей. Актеры воплотят вашу историю на сцене в предложенных обстоятельствах.

14 августа, 19:00. Творческий театр La Bohême. Вход: 3000 тенге.

Творческая встреча с Петером Эршманном

13-14 августа — Мастер-класс по видео- и фотоинсталляционному искусству от Петера Эршмана.

13, 14 августа, с 10:00 до 23:00. Дом на Барибаева, ул. Барибаева, 36. Вход: свободный

Ярмарка ремесел

Фото: Facebook/almatinskya.palata.remesel

На ярмарке вы сможете найти украшения из натуральных камней, посуду из дерева и керамики куклы и игрушки ручной работы, алматинские и национальные сувениры, изделия из войлока, головные уборы ручной работы, изделия из дерева, броши и значки, а также ювелирные изделия из серебра.

13 и 14 августа, с 10:00 до 18:00. Алматинский арбат. Вход: свободный

Шымкент

Rearm Fest

Фото: pexels

Это фестиваль, на котором выступают артисты разных жанровых категорий.

Этот проект дарит возможность прочувствовать волшебную атмосферу музыки и отличного настроения, драйва и желания «оторваться» на все 100.

А помогать в этот вечер «поймать волну» помогут хэдлайнеры концерта Ziru, Kalifarniya, Qarakesek, Duman, D4, TeddyAlish, Rise&Abudi.

Ведущие этого вечера - Doss Ussabayev

Гости вечера - YOLO House и многие другие блогеры

13 августа, 18:00. Ice Park. Стоимость билета: сидячие 5000 тенге и фанзона 7000 тенге.

Фестиваль роботов

Фото: pexels

Последние модели роботов с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. 5 техно представлений каждые 30 минут и новейшие технологии виртуальной реальности! Многие роботы впервые в Казахстане!

13-14 августа 10:00 - 21:00. Пр. Нурсултана Назарбаева, 12.

Стоимость билета: от 2500 до 3900 тенге.