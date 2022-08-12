Штормовое предупреждение объявлено в 6 областях Казахстана

13 августа в Казахстане объявлено штормовое предупреждение в шести областях стран, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, 13 августа ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области, в Петропавловске ожидается туман. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме того, днем 13-15 августа на юге Западно-Казахстанской области ожидается жара 40 градусов.

13 августа в Кызылординской области ожидается сильный ветер. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также днем на большей части Мангистауской области и в южной половине Актюбинской области ожидается сильная жара.

Днем 13-15 августа в Атырауской области прогнозируют 39 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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