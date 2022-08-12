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4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области

4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С августа по ноябрь 2021 года двое жителей Кокшетау бесплатно приобретали товары в продуктовом магазине, сообщает Zakon.kz.

Они заметили, что кассиры в магазине в селе Красный Яр при переводе денежных средств посредством мобильного приложения обращают внимание лишь на наличие квитанции. Продукты же отпускают без подтверждения перевода денег.

Таким образом, клиенты выбирали товар и, уточняя цену, обманывали продавцов за кассой. Мошенники с помощью приложения на смартфоне подделывали чек оплаты, вбивая имя получателя и сумму.

Сумма ущерба составила 3 млн 62 тыс. тенге.

Приговором Кокшетауского городского суда злоумышленники признаны виновными по п. 1 ч. 3 статьи 190 УК РК. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

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Акмолинская область Кокшетау
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