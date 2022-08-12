Пятилетнюю Мадину Ерланкызы проводили в последний путь

Костанайцы собрались у мечети, чтобы проводить пятилетнюю Мадину Ерланкызы в последний путь, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам портала «Наш Костанай», у областной мечети собралось не менее тысячи человек.

Девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома.

Полиция начала поиски и вместе с волонтерами прочесывали территорию вокруг поселка. Всего ее искали около 1500 человек. Для того, чтобы девочка не голодала, оставляли на поле еду, привязанную на воздушных шарах. Включали песни из мультфильма «Маша и медведь», поскольку ребенок любил их.

Вечером 8 августа полицейские сообщили, что видели девочку на кукурузном поле, и поминутно восстановили хронологию дня, когда пропала Мадина. Утром 9 августа полиция дала номер оперштаба и попросила гражданских обращаться по нему для координации действий.

10 августа тело Мадины Ерланкызы было найдено в 3 км от поселка Жамбыл. Девочка утонула в искусственном водоеме. Обнаружили ее с помощью дрона.

Новость по теме Пропавшая в Костанайской области девочка найдена погибшей

Семье Мадины Ерланкызы оказали материальную помощь и помощь в организации похорон по поручению акима области Архимеда Мухамбетова. Сегодня, 12 августа, девочку похоронили.

Прощание с погибшей состоялось в областной мечети имени Аймағанбет қажы Спанұлы. Пробка образовалась почти с перекрестка Хакимжановой-Маяковского. Около мечети движение регулировала полиция.

Тело погрузили в машину скорой помощи и увезли. Мадину похоронили на кладбище в селе Енбек Костанайского района рядом с могилой папы.