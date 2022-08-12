Передвижение военной техники объяснили в Минобороны

В соответствии с планом боевой подготовки в Мангистауской области пройдут лагерные сборы артиллеристов Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МО РК объяснили, что для выполнения учебно-боевых задач к месту проведения сборов производится транспортировка военной техники железнодорожным транспортом от станции Актобе до станции Мангистау.

Переброска военной техники также будет осуществляться в понедельник, 15 августа. С мест дислокации воинских частей в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Талдыкоргане, Сарыозеке и селе Кулан выдвинутся колонны военной техники в район проведения занятий по боевой подготовке на полигон «Матыбулак» в поселок городского типа Гвардейский Жамбылской области.

Маршруты и время передвижения колонн военной техники согласованы с местными исполнительными органами.