Еще несколько участков улиц перекроют в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В столице перекроют несколько участков улиц для ремонта, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба акимата города Нур-Султана.
С 12 по 15 августа движение на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар;
с 12 по 16 августа движение на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай в связи с ремонтом устройства инженерных сетей;
с 15 по 20 августа движение на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Бухар жырау.14 августа в Нур-Султане частично перекроют движение
Новость по теме
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут движения.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ