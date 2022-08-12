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Еще несколько участков улиц перекроют в Нур-Султане

Еще несколько участков улиц перекроют в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
В столице перекроют несколько участков улиц для ремонта, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба акимата города Нур-Султана.

  • С 12 по 15 августа движение на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар;

  • с 12 по 16 августа движение на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай в связи с ремонтом устройства инженерных сетей;

  • с 15 по 20 августа движение на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Бухар жырау.

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Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут движения.

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