Еще несколько участков улиц перекроют в Нур-Султане

Информацию об этом опубликовала пресс-служба акимата города Нур-Султана.

С 12 по 15 августа движение на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар;

с 12 по 16 августа движение на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай в связи с ремонтом устройства инженерных сетей;