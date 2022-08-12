«Казфосфат» выделил на отдых детей 130 млн тенге

Завершился 3-й сезон в детском оздоровительном лагере «Жулдыз» ТОО «Казфосфат» Жамбылской области. Последние два года работа лагеря была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Перед открытием в этом году был сделан небольшой ремонт, сообщает Zakon.kz.

В этом году мы приложили большие усилия для того, чтобы дети хорошо отдохнули. Для ребят проводятся развлекательные мероприятия, а чтобы пробудить у детей стремления и интересы, открыты различные клубы, кроме того, для них подготовлено пятиразовое питание. Директор лагеря Карлыгаш Канапина

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Лагерь беспрерывно работал все три сезона, в каждом из которых отдыхало около 200 детей. Следует отметить, что 1-й сезон длился 14 дней и было размещено 235 детишек, в том числе бесплатные путевки получили ребята, оставшиеся без попечения родителей. Во 2-м сезоне здоровье поправили 280 детей из полных семей. В последнем, 3-м сезоне лагерь принял 235 детей.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Следует отметить, что всего в этом году ТОО «Казфосфат» выделил на летний отдых малышни 130 млн тенге. Компания, обеспечивающая значительные поступления налогов в казну региона, в течение года принимает участие в социальных мероприятиях. Благодаря спонсорской поддержке коллектива в области проделана большая работа.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также спланирована работа на предстоящий год. Например, в апреле с целью дальнейшего развития лагеря начнется строительство спортивных комплексов. Кроме того, будет возведена детская площадка.

Помимо детей сотрудников, в лагере «Казфосфат» на платной основе могут отдохнуть дети из других городов. Ребята из малообеспеченных семей получают бесплатные путевки и обеспечиваются одеждой.