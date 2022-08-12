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Медведи держат в страхе жителей нескольких поселков в ВКО

Держат в страхе жителей ВКО Фото: pixabay
В Восточном Казахстане жители ряда поселков просят защитить их от набегов медведей, сообщает Zakon.kz.

По словам местных жителей, косолапые громят пасеки и убивают скот, передает КТК.

Оказывается, добиться отстрела не так-то просто, да и охотников на медведей в округе немного.

В Уланском районе медведь нанес крупный ущерб крестьянскому хозяйству. В последний раз утащил и задрал быка. По словам владельца, если нападения не прекратятся, разорения не миновать.

За полмесяца медведи уже завалили трех коров. Еще трех поранили. И я не могу найти две головы. Две коровы и одного теленка. Это первоначально мне медведи нанесли более 2 миллионов тенге ущерба. Это не первый год, уже пять лет, как на этом участке медведи ходят. Я сколько обращался, а от этого толку нет. Скотовод Аскар Токмадиев

Медведи уже не боятся подходить к человеческому жилищу. Пасека Алексея Погодина находится в Глубоковском районе. Набеги зверей за медом здесь стали регулярными. Его продажа у местных жителей – чуть ли не единственный источник дохода. А разгромили уже больше десяти пасек.

Он у меня уничтожил 26 пчелосемей. Это приблизительно, с учетом пчел, меда, ульетары. Вот здесь вот видно, что вся ульетара разбита, порванная. Ну, это приблизительно на полтора миллиона тенге. Но вся беда в том, что мы сами не можем оградить себя. Но стараемся. Кто-то ставит «электропастухи», дымовые завесы делаем. Но медведь до того обнаглел… Пасечник Алексей Погодин

Лесники говорят, за последние годы численность медведей выросла в разы. Количество особей в регионе перевалило за 3 тысячи. И им нужно больше территории и пищи. Несмотря на участившиеся нападения, отстрел медведей в регионе практически невозможен. Все из-за дорогой коммерческой лицензии и длительного процесса оформления документов.

В отряде охраны лесов и животного мира ВКО говорят, что регулировать численность медведей необходимо. И кардинально. Вносить изменения в законодательство.

В ведомстве признают, что даже снижение стоимости коммерческой лицензии проблему не решит. Но даже в этом случае, мало кто отважится пойти на свирепого хищника.

Пока сельским жителям остается надеяться только на свою находчивость.

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