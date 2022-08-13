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Сахарные мошенники - у жителей Усть-Каменогорска выманили почти 130 млн тенге

Мошенники в Усть-Каменогорске Фото: pxhere
Около 200 человек, попавшихся на удочку мошенников, обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.

Мошенники обещали продать сахар и принимали заказы при стопроцентной предоплате, передает Astana TV.

В деле фигурирует некая Маржан. Но пострадавшие уверяют, что женщина действовала не одна, а в организованной преступной группе. Принимали заказы, как минимум, 5 человек.

Мы пришли писать коллективное заявление по поводу привлечения, чтобы этих людей, как-то начали вышестоящие органы раскручивать. Дело встало. На одну Маржан все свесили. Потерпевший Роман Маженин

Первые партии до клиентов все-таки доходили. Нечистые на руку спекулянты, по некоторым данным, какое-то время даже работали себе в убыток. Как только наработали доверие и клиентскую базу, исчезли.

Некоторые покупатели перевели на счета злоумышленников до 4 млн тенге.

Будет отобрано коллективное заявление, все их доводы, указанные в этом заявлении, будут изучены. Предполагается дополнительное проведение каких-либо следственных действий, предусмотренных в ходе расследования, возможно будут очные ставки, дополнительные допросы. И.о. руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова

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