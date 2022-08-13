Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Голливудская актриса Энн Хеч скончалась в возрасте 53 лет

Скончалась в возрасте 53 лет Фото: Instagram/anneheche
Американская актриса Энн Хеч, находившаяся в коме с 8 августа в результате тяжелого ДТП, скончалась после отключения от системы жизнеобеспечения, сообщает Zakon.kz.

Она умерла на 54-м году жизни после автокатастрофы, случившейся 5 августа в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе, передает Huffington Post.

Хеч находилась в стабильном состоянии после инцидента, однако затем впала в кому. Спустя несколько дней медики констатировали у нее смерть мозга. После этого близкие актрисы приняли решение отключить ее от систем жизнеобеспечения.

У актрисы осталось двое сыновей, двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

Энн Хеч известна благодаря ролям в картинах «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско» «Другой мир», «Супермен: Судный день», «Бабник» и «Бастион».

ДТП в Лос-Анджелесе, в которое 5 августа попала актриса, привело к возгоранию в ее автомобиле Mini Cooper, разрушению дома, в который она врезалась, а также повреждению гаража жилого комплекса. По данным полиции штата Калифорния, в момент аварии Энн Хеч находилась в состоянии алкогольного опьянения и «вела себя неадекватно».

Органы актрисы будут переданы, согласно ее воле, на нужды донорства.

Читайте также

Сахарные мошенники - у жителей Усть-Каменогорска выманили почти 130 млн тенге

Медведи держат в страхе жителей нескольких поселков в ВКО

Ребенок погиб под колесами автобуса в Алматинской области

Константин Вноровский
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
Военнослужащая обвинила командира в домогательствах – Минобороны завершило расследование
Обвинила командира в домогательствах – Минобороны завершило расследование
В одном из районов Алматы часть зданий на неделю отключат от горячей воды
В одном из районов Алматы часть зданий на неделю отключат от горячей воды
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления