Голливудская актриса Энн Хеч скончалась в возрасте 53 лет

Американская актриса Энн Хеч, находившаяся в коме с 8 августа в результате тяжелого ДТП, скончалась после отключения от системы жизнеобеспечения, сообщает Zakon.kz.

Она умерла на 54-м году жизни после автокатастрофы, случившейся 5 августа в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе, передает Huffington Post.

Хеч находилась в стабильном состоянии после инцидента, однако затем впала в кому. Спустя несколько дней медики констатировали у нее смерть мозга. После этого близкие актрисы приняли решение отключить ее от систем жизнеобеспечения.

У актрисы осталось двое сыновей, двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

Энн Хеч известна благодаря ролям в картинах «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско» «Другой мир», «Супермен: Судный день», «Бабник» и «Бастион».

ДТП в Лос-Анджелесе, в которое 5 августа попала актриса, привело к возгоранию в ее автомобиле Mini Cooper, разрушению дома, в который она врезалась, а также повреждению гаража жилого комплекса. По данным полиции штата Калифорния, в момент аварии Энн Хеч находилась в состоянии алкогольного опьянения и «вела себя неадекватно».

Органы актрисы будут переданы, согласно ее воле, на нужды донорства.