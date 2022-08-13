СМИ: Белый дом работает над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден могут провести в ноябре первую очную встречу с момента избрания американского лидера на пост главы Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Как передает, газета The Wall Street Journal, с таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Белого дома. Чиновник заявил, что президент США во время последнего разговора с лидером КНР обсуждал возможность личной встречи.

Когда они беседовали в последний раз в ходе недавнего телефонного звонка, обсуждали возможность встречи лицом к лицу и условились о том, что их команды обсудят это в развитие, чтобы определить конкретику, - цитирует газета чиновника.

Официальные лица, участвующие в подготовке встречи двух лидеров, заявили, что сначала Си Цзиньпин должен завершить съезд Коммунистической партии Китая, а затем, вероятно, примет участие в саммите G20 на острове Бали 15-16 ноября. Оттуда он может направиться в Бангкок на саммит АТЭС.