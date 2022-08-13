Двух щенков в Акмолинской области спасли из выгребной ямы сотрудники ДЧС
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Инцидент произошел в Байганинском районе в селе Карауылкелды по улице Кунаева, передает Zakon.kz.
12 августа очевидцы позвонили в службу 112, сообщив об упавших в септик щенках. Спасатели немедленно выехали на место происшествия.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
На месте сотрудники ДЧС быстро сориентировались и вызволили малышей.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В настоящее время угрозы для их жизни нет.
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