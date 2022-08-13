В Казахстане заметно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 302,
в городе Алматы – 156,
в городе Шымкент – 16,
в Акмолинской области – 99,
в Актюбинской области – 34,
в Алматинской области – 23,
в Жетысуской области - 38,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 41,
в Абайской области - 21,
в Жамбылской области – 27,
в ЗКО – 111,
в Карагандинской области – 193,
в Улытауской области - 12,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 30,
в Мангистауской области – 43,
в Павлодарской области – 110,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев.
2133 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 795,
в городе Алматы - 298,
в Актюбинской области - 47,
в Алматинской области - 66,
в Жетысуской области - 169,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 37,
в Абайской области - 64,
в Жамбылской области - 102,
в ЗКО - 53,
в Карагандинской области - 344,
в Улытауской области - 8,
в Кызылординской области – 57,
в Мангистауской области - 18,
в Павлодарской области - 45,
в Туркестанской области - 22.
Всего в стране выздоровело 1 338 589 человек от COVID-19.