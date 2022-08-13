В Казахстане заметно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 августа в Казахстане сообщили в МВК. Днем ранее заболевших было на 191 человек больше. Кроме того, по-прежнему зафиксировано менее 200 случаев – во всех регионах, кроме Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султан – 302,

в городе Алматы – 156,

в городе Шымкент – 16,

в Акмолинской области – 99,

в Актюбинской области – 34,

в Алматинской области – 23,

в Жетысуской области - 38,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 41,

в Абайской области - 21,

в Жамбылской области – 27,

в ЗКО – 111,

в Карагандинской области – 193,

в Улытауской области - 12,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 30,

в Мангистауской области – 43,

в Павлодарской области – 110,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 5. Всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев. 2133 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. в городе Нур-Султане - 795,

в городе Алматы - 298,

в Актюбинской области - 47,

в Алматинской области - 66,

в Жетысуской области - 169,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 37,

в Абайской области - 64,

в Жамбылской области - 102,

в ЗКО - 53,

в Карагандинской области - 344,

в Улытауской области - 8,

в Кызылординской области – 57,

в Мангистауской области - 18,

в Павлодарской области - 45,

в Туркестанской области - 22. Всего в стране выздоровело 1 338 589 человек от COVID-19. Читайте также Полезные свойства белого риса назвала диетолог Какими венерическими инфекциями чаще всего заражаются казахстанцы Коронавирус у детей: большинство поступают с тяжелой интоксикацией

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