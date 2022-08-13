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В Казахстане заметно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

анализ Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 августа в Казахстане сообщили в МВК. Днем ранее заболевших было на 191 человек больше. Кроме того, по-прежнему зафиксировано менее 200 случаев – во всех регионах, кроме Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 302,

  • в городе Алматы – 156,

  • в городе Шымкент – 16,

  • в Акмолинской области – 99,

  • в Актюбинской области – 34,

  • в Алматинской области – 23,

  • в Жетысуской области - 38,

  • в Атырауской области – 36,

  • в ВКО – 41,

  • в Абайской области - 21,

  • в Жамбылской области – 27,

  • в ЗКО – 111,

  • в Карагандинской области – 193,

  • в Улытауской области - 12,

  • в Костанайской области – 87,

  • в Кызылординской области – 30,

  • в Мангистауской области – 43,

  • в Павлодарской области – 110,

  • в СКО – 68,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев.

2133 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 795,

  • в городе Алматы - 298,

  • в Актюбинской области - 47,

  • в Алматинской области - 66,

  • в Жетысуской области - 169,

  • в Атырауской области - 8,

  • в ВКО - 37,

  • в Абайской области - 64,

  • в Жамбылской области - 102,

  • в ЗКО - 53,

  • в Карагандинской области - 344,

  • в Улытауской области - 8,

  • в Кызылординской области – 57,

  • в Мангистауской области - 18,

  • в Павлодарской области - 45,

  • в Туркестанской области - 22.

Всего в стране выздоровело 1 338 589 человек от COVID-19.

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