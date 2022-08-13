На юге и востоке Англии объявлена засуха

В ряде районов Великобритании, где проживает около 17 млн человек, власти запретили использовать шланги. В такой же ситуации могут оказаться в ближайшее время еще 15 млн человек. И все из-за того, что уровень водохранилищ упал до самого низкого за последние 30 лет, передает Zakon.kz.

Согласно данным «Российской газеты», июль в королевстве оказался самым засушливым месяцем с момента начала наблюдений. Крупные торговые центры развесили плакаты, ограничивающие посетителей покупками от трех до пяти бутылок питьевой воды каждый.

В сельском хозяйстве период в три-четыре недели без осадков или ниже среднего уровня осадков быстро приводит к засухе в этой стране, – сказал ведущий эксперт национального британского Метеобюро Джо Осборн.

Сообщается, что циклон атмосферного давления «Азорские острова» поднимается с юга, принося палящие температуры в Британию, Францию и на Пиренейский полуостров.

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«Азорские острова» обычно находится к югу от Азорского архипелага в Атлантическом океане. Его часто называют «привратником осадков», и он образуется из-за сухого воздуха, опускающегося в субтропиках.

Как отмечается, в эти дни Европа страдает от рекордных за 500 лет жары и засухи. Лесные пожары полыхают по всей Франции. Пламя бушует в сухих лесах Жиронды на юге страны, где из-за рекордной жары и засухи погибли вековые сосновые леса. Одновременно самая важная река Германии, Рейн, находится на грани высыхания и по ней уже почти не могут передвигаться грузовые суда.