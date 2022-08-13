За вырубку саксаула задержали жителя Кызылорды
Фото: polisia.kz
Полицейские остановили для проверки грузовой автомобиль марки Volvo. В багажнике они обнаружили около трех кубов саксаула, передает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП Кызылординской области, 40-летний водитель был задержан.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
В регионе в период с 8 по 18 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Киік». Его цель – выявление нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ