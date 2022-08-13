В КНДР отменили масочный режим и обязательную социальную дистанцию

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) сообщили о том, что введенные для борьбы с пандемией ограничения больше не действуют, передает Zakon.kz.

В связи с преобразованием всех регионов страны в зону карантинной безопасности и понижением уровня общегосударственного карантина обязательные меры по ношению масок сняты во всех регионах, кроме городов и уездов на всей приграничной территории, – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Отмечается, что жителям страны рекомендуют носить маски в случае появления симптомов ОРЗ.

11 августа председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын объявил о полной победе над коронавирусом в Северной Корее.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. Для профилактики были введены правила и ограничения. Уточним, что до этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о КВИ в стране.