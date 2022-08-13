Английская Премьер-лига. Борьба сильнейших
Второй тур английской футбольной Премьер-лиги подарит зрителям противостояние двух лондонских команд, за которыми в нынешнее межсезонье следили если не все футбольные болельщики, то как минимум те, которым небезразличен английский футбол.
«Челси» после смены владельцев и ухода основных центральных защитников переживает времена неопределенности, которых не было с начала эпохи Абрамовича. Однако новый владелец «Синих», Тодд Боули, не скупится на трансферы и привез в Англию одного из лучших защитников Европы последних пяти лет, Калиду Кулибали из «Наполи». «Челси» также добавили вариативности в атаке с приходом Рахима Стерлинга, который в последние годы является одним из самых выдающихся английских игроков в АПЛ.
«Тоттенхэм» же, наоборот, в начавшемся сезоне как никогда готов к борьбе за трофеи. Грамотная трансферная политика, тренер, который может дать результат здесь и сейчас. «Шпоры» на данный момент имеют, возможно, самую лучшую линию нападения не только в АПЛ, но и во всей Европе, в лице Харри Кейна, Сон Хын Мина, Ришарлисона и Деяна Кулусевски, способную вскрыть любую оборону соперника.
Обе команды выиграли свои стартовые матчи первого тура и явно не планируют терять очки во втором, тем интереснее будет лондонское дерби на стадионе «Стэмфорд бридж», учитывая, что «Тоттенхэм» одержал победу только в одной из последних 37 игр на этом поле (12 раз ничья, 24 поражения).
Коэффициенты от Parimatch: