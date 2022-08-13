Почему опасно трогать и кормить голубей

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Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал о том, что голуби могут быть переносчиками блох, клещей и опасных инфекций, изначально не связанных с птицами. К примеру, заражение человека орнитозом может грозить развитием неврологических нарушений и неврозов, передает Zakon.kz.

Когда стая взлетает и машет крыльями, то с нее летит большое количество всяких чешуек, кусочков перьев, которые могут как раз содержать эти бактерии и вирусы. Надо отойти в сторонку, потому что опасные частички могут попасть в дыхательные пути. Орнитоз передается именно таким путем, – цитирует РИА Новости врача. По словам специалиста, специфических мер профилактики после контакта с птицами не требуется, достаточно соблюдать правила личной гигиены и чаще мыть руки. В случае, если голуби облюбовали балкон, Чудаков рекомендует промыть его дезинфицирующими средствами. Читайте также Альтернативу чипсам и снекам для перекуса предложила диетолог

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