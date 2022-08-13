Сколько заработали казахстанские футбольные клубы за участие в еврокубках-2022/23

Все казахстанские команды выбыли из европейских клубных футбольных турниров сезона-2022/23, однако суммарно заработали не менее 2,1 млн долларов, передает Zakon.kz.

Согласно информации из открытых источников, в сезоне-2022/23 за участие во втором раунде Лиги конференций УЕФА каждой команде полагается по 356 тыс. долларов. Именно такие деньги получат «Астана» и «Кайрат», которые благодаря рейтингу попали сразу во второй отборочный раунд, но не смогли пройти дальше.

Петропавловский «Кызыл Жар» заработал 560 тыс. долларов за то, что дошел до третьего отборочного раунда.

Самый большой доход – 845 тыс. долларов – получит действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол». 285 тыс. долларов клубу полагается за участие в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, а еще 560 тыс. долларов за то, что команда дошла до третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Известно, что суммы в итоге сезона могут быть выше, все зависит от доходов УЕФА от рекламы.

Что касается рейтинга коэффициентов УЕФА, то сейчас Казахстан занимает 30-е место, а казахстанские клубы расположились на следующих позициях:

97 (97). «Астана» – 14 тыс.;

150 (148). «Кайрат» – 9 тыс.;

189 (187). «Тобол» – 6,5 тыс.;

348 (отсутствовал ранее). «Кызыл-Жар» – 2 тыс.

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