Два человека попали в больницу в результате ДТП с участием лошадей в Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Авария произошла на 611-м км трассы «Западный Китай – Западная Европа». Водитель автомашины марки Hyundai Elantra насмерть сбил трех лошадей, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, животные выбежали с левой стороны дороги и столкнулись с автомобилем, следовавшим из Туркестана в направлении Алматы. В результате ДТП водителя и одного пассажира с различными травмами доставили в больницу.Пресс-служба ДП Туркестанской области
Отмечается, что в машине находились четыре человека, один из них несовершеннолетний.
Животные погибли от травм на месте аварии.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поиски владельцев лошадей.
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