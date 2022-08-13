Два человека попали в больницу в результате ДТП с участием лошадей в Туркестанской области

Авария произошла на 611-м км трассы «Западный Китай – Западная Европа». Водитель автомашины марки Hyundai Elantra насмерть сбил трех лошадей, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, животные выбежали с левой стороны дороги и столкнулись с автомобилем, следовавшим из Туркестана в направлении Алматы. В результате ДТП водителя и одного пассажира с различными травмами доставили в больницу. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Отмечается, что в машине находились четыре человека, один из них несовершеннолетний.

Животные погибли от травм на месте аварии.

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В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поиски владельцев лошадей.