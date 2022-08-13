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Талибы разогнали женский митинг выстрелами в воздух

Митинг в Афганистане разогнали Фото: pixabay
Жительницы Кабула вышли на улицы. Таким образом они пытались показать, что имеют право на образование и работу. Талибы* стали избивать протестующих женщин и стрелять в воздух, чтобы разогнать митинг, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли инцидент на видео, его публикует telegram-канал «Осторожно, новости».

РИА Новости передает, что есть пострадавшие.

Женщины вышли на демонстрацию в преддверии 15 августа – даты, когда талибы год назад вошли в Кабул.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу осени 2021 года, талибы упразднили Министерство по делам женщин, ограничили доступ девочек в школы, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, стали выступать против показа по телевидению фильмов с участием женщин.

* Организация, запрещенная в Казахстане.

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Константин Вноровский
Афганистан
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