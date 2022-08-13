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Юлия Путинцева не смогла выйти в 1/2 финала теннисного турнира в Торонто

Не смогла выйтив полуфинал в Торонто Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила свое выступление на теннисном турнире в Торонто, сообщает Zakon.kz.

Как передает оlympic.kz, сначала она уступила в четвертьфинале одиночного разряда седьмой ракетке мира Джессике Пегуле из США. Игра закончилась со счетом 3:6, 3:6.

Затем в парном разряде вместе с американкой Софией Кенин проиграла в матче за выход в полуфинал Мэдисон Киз (США) и Сане Мирзе (Индия) – 5:7, 6:3, 6:10.

Юлия Путинцева занимает 46-е место в мировом рейтинге.

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