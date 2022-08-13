Отдыхающие не дали утонуть мужчине на Бухтарминском водохранилище

Инцидент произошел в районе Новостройки Бухтарминского водохранилища – в районе Самар, сообщает Zakon.kz.

Мужчина 1982 года рождения захотел помочь ребенку, которого слишком далеко унесло на матрасе. Поплыв за ним, мужчина не рассчитал силы, ему стало плохо. Это заметили окружающие и первыми подоспели ему на помощь. Очевидцы вытащили мужчину из воды, а затем к месту прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Они оказали пострадавшему необходимую помощь.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах и просит в экстренной ситуации сообщать по номеру 112.