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Отдыхающие не дали утонуть мужчине на Бухтарминском водохранилище

Очевидцы вытащили мужчину из воды в ВКО Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Инцидент произошел в районе Новостройки Бухтарминского водохранилища – в районе Самар, сообщает Zakon.kz.

Мужчина 1982 года рождения захотел помочь ребенку, которого слишком далеко унесло на матрасе. Поплыв за ним, мужчина не рассчитал силы, ему стало плохо. Это заметили окружающие и первыми подоспели ему на помощь. Очевидцы вытащили мужчину из воды, а затем к месту прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Они оказали пострадавшему необходимую помощь.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах и просит в экстренной ситуации сообщать по номеру 112.

В области действует штормовое предупреждение. Гражданам не стоит рисковать и пренебрегать рекомендациями специалистов. Главный спасатель Нуржан Жолжаксынов

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