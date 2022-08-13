Пожарные Северного Казахстана вынесли мужчину из огня

Огнеборцы села Пресновка при тушении пожара спасли мужчину, передает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт пожарной части №11 села Пресновка Жамбылского района СКО 12 августа 2022 года в 04:59.

Узнав со слов соседей, что в доме, возможно, находится мужчина, пожарные в составе звена газодымозащитной службы зашли в задымленную зону. Вскоре огнеборцы буквально на руках вынесли из пожара пострадавшего 1981 г.р. в состоянии средней тяжести. Мужчина был передан карете скорой помощи.

Благодаря быстрым, умелым действиям начальника караула ПЧ-11 села Пресновка Жамбылского района старшего лейтенанта гражданской защиты Романа Аксючиц и личного состава ПЧ-11 села Пресновка: пожарного Гафура Изтулина, водителей-сотрудников Владислава Никитина и Айдара Курметова была спасена человеческая жизнь. Пресс-служба ЧС СКО

Локализация пожара была объявлена в 05:26, полная ликвидация – в 05:47.

В результате пожара огнем уничтожена кровля крытого двора, веранда и частично повреждена кровля дома. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Огнеборцами с места ЧС был вынесен один газовый баллон. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. В тушении пожара участвовали две единицы спецтехники, четыре человека личного состава и ГЛУ «Лесное хозяйство Пресновское» – одна единица техники. Пресс-служба ЧС СКО

В данный момент пострадавший находится в больнице, к счастью, угрозы для его жизни нет. Сотрудники, тушившие пожар, навестили мужчину, выразив ему искренние пожелания скорейшего выздоровления. В свою очередь, мужчина поблагодарил огнеборцев за своевременное прибытие и слаженную работу сотрудников пожарной охраны, и, самое главное, за спасение собственной жизни!