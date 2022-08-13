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Функция запрета голосовых сообщений появилась в Telegram

Отмена голосовых сообщений Фото: pixabay
В Telegram появилась функция запрета голосовых сообщений. Она доступна только по премиум-подписке, передает Zakon.kz.

После последнего обновления в мессенджере появилось множество различных нововведений, сообщает telegram-канал «Код Дурова».

По подписке Premium пользователи теперь могут запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений и создавать авторские анимированные эмодзи.

Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции – даже в середине фразы. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно, говорится в сообщении компании.

Telegram запустил платную подписку в июне 2022 года.

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