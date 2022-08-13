Ситуация в Украине: кредитный рейтинг понижен до «ограниченного дефолта», продлевается военное положение

Fitch и S&P оценили реструктуризацию долга Украины как дефолт. Рейтинговые агентства понизили кредитные рейтинги Украины до «ограниченного дефолта» и «выборочного дефолта» соответственно.

Литва считает необходимым на уровне ЕС запретить въезд граждан РФ в страны сообщества — глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Глава финского МИД Пекка Хаависто озвучил механизм, с помощью которого страна могла бы сократить объемы выдачи туристических виз россиянам. По его словам, необходимо принимать заявления на такие визы только один день в неделю.

Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении еще на 90 дней военного положения (истекает 23 августа) и всеобщей мобилизации в Украине.

В Минобороны РФ сообщили, что часть украинских военнопленных из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск решили остаться в подконтрольных России районах Украины.

В МИД Венгрии заявили, что «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов по итогам переговоров главы ведомства Петера Сийярто в Москве.

Прокачка российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию была возобновлена, сообщило чешское телевидение.