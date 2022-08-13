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Ситуация в Украине: кредитный рейтинг понижен до «ограниченного дефолта», продлевается военное положение

Ситуация в Украине 13 августа Фото: Instagram/zelenskiy_official
Литва считает необходимым запретить въезд граждан РФ в ЕС, продолжается артиллерийский и ракетный обстрел Запорожской АЭС, сообщает Zakon.kz.

  • Fitch и S&P оценили реструктуризацию долга Украины как дефолт. Рейтинговые агентства понизили кредитные рейтинги Украины до «ограниченного дефолта» и «выборочного дефолта» соответственно.

  • Литва считает необходимым на уровне ЕС запретить въезд граждан РФ в страны сообщества — глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

  • Глава финского МИД Пекка Хаависто озвучил механизм, с помощью которого страна могла бы сократить объемы выдачи туристических виз россиянам. По его словам, необходимо принимать заявления на такие визы только один день в неделю.

  • Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении еще на 90 дней военного положения (истекает 23 августа) и всеобщей мобилизации в Украине.

  • В Минобороны РФ сообщили, что часть украинских военнопленных из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск решили остаться в подконтрольных России районах Украины.

  • В МИД Венгрии заявили, что «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов по итогам переговоров главы ведомства Петера Сийярто в Москве.

  • Прокачка российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию была возобновлена, сообщило чешское телевидение.

  • Продолжается артиллерийский и ракетный обстрел Запорожской АЭС на территории, занятой российскими войсками. Российская сторона обвиняет в обстрелах ВСУ, украинская сторона утверждает, что россиянине «обстреливают себя сами». Обеспокоенность в связи с ситуацией выразил глава МАГАТЭ.

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