Онколог предупредила, что любая травма родинки может привести к раку кожи

Любая травма родинки является поводом для ее удаления, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Онколог-дерматолог, врач высшей категории Ольга Машкова в интервью «Газете.ру» назвала и другие признаки опасных для здоровья родинок.

При повреждении невусы способны переродиться в меланому. Человек должен насторожиться и в том случае, если родинка и кожа вокруг нее болят, воспаляются, если родинка стала больше размером или изменила форму, предупредила Машкова. Поводом для обращения к врачу, по ее словам, также являются невусы с узелками или точечными пигментными пятнами.

При этом, неизмененные родинки обычно не нуждаются в лечении.

Также врач предупредила, что одним из самых коварных причин развития рака кожи является чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолет в большом количестве способен вызвать в клетках кожи изменения, увеличивая при этом риск их перерождения.

Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи, многократно увеличивая риск их перерождения. Наиболее опасен ультрафиолет для людей со светлой кожей и светлыми волосами. К группе риска относятся также и те, у кого много веснушек и родинок. Онколог-дерматолог, врач высшей категории Ольга Машкова