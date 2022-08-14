95-летняя Джина Лоллобриджида баллотируется в парламент Италии

Итальянская актриса 95-летняя Джина Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату (Сенат) парламента Италии на выборах в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Газета La Repubblica пишет, что Лоллобриджида проходит вне списка, ее выдвижению способствовал адвокат актрисы, бывший прокурор Антонио Ингройя, связанный с политическим объединением.

Как пишут зарубежные СМИ, в «Суверенной и народной Италии» надеются преодолеть необходимый для прохождения 3-процентный барьер. При этом после реформы, одобренной нынешним созывом парламента, численность законодателей уменьшилась примерно на треть: в нижней палате — с 600 до 400 депутатов, в верхней — с 315 до 200 сенаторов. Выборы назначены на 25 сентября.

Лоллобриджида однажды пыталась попасть в Европарламент в 1999 году, однако не смогла пойти минимальный порог, она набрала всего 10 тысяч голосов.

В последние годы имя актрисы в светской хронике больше связано со скандальными историями о притязаниях на ее имущество. В частности, она судится по этому поводу со своим внуком Димитрием. Родственники настаивают, что Лоллобриджида не в состоянии самостоятельно управлять имуществом и постоянно подвергается вымогательствам со стороны приближенных лиц.