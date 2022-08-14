Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Экибастузе

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух легковых автомобилей произошло 12 августа на одном из перекрестков города около 16:00, передает Zakon.kz.

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