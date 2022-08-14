Пожилой мужчина погиб в результате ДТП в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Столкновение двух легковых автомобилей произошло 12 августа на одном из перекрестков города около 16:00, передает Zakon.kz.
Как рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе областной станции скорой помощи, медики выехали на место по первой категории срочности. До пострадавшего они добрались буквально за четыре минуты.
На месте медики констатировали смерть 74-летнего пенсионера. Еще один участник аварии – 29-летний мужчина – отказался от осмотра, – говорится в сообщении.
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