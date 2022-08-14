Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Грипп и COVID-19 будут доминировать осенью 2022 года – эксперт

мед, лечение простуды Фото: pixabay
Доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что ближайшей осенью люди чаще всего будут болеть гриппом и коронавирусом, передает Zakon.kz.
Безусловно, коронавирус, как и в прошлые годы, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций. К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями, – цитирует Малинникову gazeta.ru.

Новость по теме

В Казахстане продолжается снижение числа заболевших COVID-19 за сутки

Отмечается, что до пандемии инфекции, вызванные КВИ, занимали до 15% от всех других регистрируемых ОРВИ наравне с гриппом.

Читайте также

В Казахстане продолжается снижение числа заболевших COVID-19 за сутки

Онколог предупредила, что любая травма родинки может привести к раку кожи

Диетолог: Здоровое питание не поможет человеку бросить курить

Елена Беляева
COVID-19
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
асфальт
Где в Казахстане самые плохие дороги
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
медовый спас
Ешьте мед и желание сбудется: приметы на Медовый Спас
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления