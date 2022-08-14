Грипп и COVID-19 будут доминировать осенью 2022 года – эксперт

Фото: pixabay

Доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что ближайшей осенью люди чаще всего будут болеть гриппом и коронавирусом, передает Zakon.kz.

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