Грипп и COVID-19 будут доминировать осенью 2022 года – эксперт
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Доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что ближайшей осенью люди чаще всего будут болеть гриппом и коронавирусом, передает Zakon.kz.
Безусловно, коронавирус, как и в прошлые годы, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций. К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями, – цитирует Малинникову gazeta.ru.
Отмечается, что до пандемии инфекции, вызванные КВИ, занимали до 15% от всех других регистрируемых ОРВИ наравне с гриппом.
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