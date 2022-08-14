Чемпионка мира по ски-альпинизму погибла в Альпах

26-летняя спортсменка Адель Миллоз следовала вместе с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь (Peigne), который считается классическим и не представляющим особой опасности. Однако их тела были обнаружены на одном из склонов горного массива Монблан, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, погибших нашли туристы. Они вызвали французских спасателей, которые эвакуировали и тела, и шокированных людей. Трагедия произошла близ коммуны Шамони.

Адель Миллоз одержала две победы на Чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке, также выигрывала спринт на Чемпионате Европы 2018 года и была трехкратным золотым призером Чемпионата Франции того же года.

15 августа уроженка департамента Савойя должна была сдавать экзамен по профессии горного гида в Национальной школе лыжного спорта и альпинизма (ENSA) в Шамони.