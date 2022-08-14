Land Cruiser в результате ДТП перевернулся в Нур-Султане, есть пострадавший

В ночь на 14 августа автомобиль марки Toyota Avensis столкнулся с Toyota Land Cruiser 150, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции, водитель Toyota Avensis ехал по проспекту Туран. При движении задним ходом он допустил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser 150, которая в результате два раза перевернулась и припарковалась на Nissan Europe.

В результате ДТП 21-летний водитель внедорожника получил травмы, но после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По данному факту проводится дознание.