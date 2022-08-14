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Казахстанец завоевал «бронзу» на Играх исламской солидарности

таеквондо Фото: olympic.kz
Таеквондист Бауыржан Хасенов выступил на Исламиаде в Турции в весовой категории до 87 кг, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, это не первая награда казахстанской команды, завоеванная в Турции.

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