Казахстанец завоевал «бронзу» на Играх исламской солидарности

Таеквондист Бауыржан Хасенов выступил на Исламиаде в Турции в весовой категории до 87 кг, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, это не первая награда казахстанской команды, завоеванная в Турции.

Новость по теме Казахстанка Аделаида Пчелинцева завоевала «золото» Исламиады и установила рекорд

Ранее призерами стали Жасурбек Клычов и Жансель Дениз.

Новость по теме Зульфия Чиншанло завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!