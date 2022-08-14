Стрельба возле Стены Плача: полиция Израиля задержала подозреваемого
Фото: pixabay
Задержан подозреваемый, стрелявший по автобусу недалеко от Стены Плача в Иерусалиме, передает Zakon.kz.
Как пишет газета The Jerusalem Post, мужчина сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Отмечается, что от действий преступника пострадали восемь человек. Огонь велся по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида.
Полиция не исключает версию о теракте.
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