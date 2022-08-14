Стрельба возле Стены Плача: полиция Израиля задержала подозреваемого

Задержан подозреваемый, стрелявший по автобусу недалеко от Стены Плача в Иерусалиме, передает Zakon.kz.

Как пишет газета The Jerusalem Post, мужчина сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

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Отмечается, что от действий преступника пострадали восемь человек. Огонь велся по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида.

Полиция не исключает версию о теракте.