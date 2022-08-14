Сколько меда можно употреблять в день

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о том, что молодым здоровым людям рекомендуется употреблять не более двух-трех чайных ложек меда в день, а людям с определенными заболеваниями – не более одной, передает Zakon.kz.

Людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и т. д. нужно есть мед очень осторожно, не больше чайной ложки в день. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше, две-три чайные ложки в день, – цитирует ТАСС специалиста.

Диетолог отметил, что основной фактор риска при употреблении меда – это высокое содержание сахара.

По словам диетолога, аллергия на мед может возникнуть в любом возрасте. Поэтому он порекомендовал людям с аллергической настроенностью употреблять не более половины ложки данного продукта в день.

Сообщается, что мед содержит кислоты, продукты, раздражающие желудок, поэтому чрезмерное его употребление может привести к развитию язвенной болезни, а также гастрита.

При этом мед может помогать при простуде, а также истощенным и ослабленным людям, так как он является источником быстрых углеводов и биоактивных веществ, которые дают энергию организму, добавил диетолог.

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