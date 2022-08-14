Четыре человека погибли в трех авариях за сутки в Карагандинской области

Все аварии произошли 13 августа. Первая случилась около 1:30 на автодороге Аксу – Аюлы – Агадырь в 30 км от поселка Агадырь, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, 20-летний водитель автомашины BMW, двигаясь в сторону поселка, по предварительным данным, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП двое пассажиров от полученных травм скончались на месте.

В этот же день в 13:10 на автодороге Караганда – Балхаш, не доезжая 5 км до поселка Жумабек, 42-летний водитель автомашины Багем, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с авто марки Lexus под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в медучреждение, где водитель Lexus скончался.

Затем около 20:10 на автодороге поселок Ялта – поселок Кулайгыр 64-летний водитель автомашины марки Toyota Previa, по предварительным данным, не справившись с управлением, столкнулся с Lada Priora под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП 49-летний пассажир Lada Priora от полученных травм скончался на месте. Также три пассажира Lada Priora, водитель Toyota Previa и его пять пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

По всем фактам начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.