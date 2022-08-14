Уснул с сигаретой – спасатели ВКО эвакуировали мужчину, устроившего пожар
Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Спасатели ВКО эвакуировали жителей и спасли мужчину, устроившего пожар, сообщает Zakon.kz.
Пожар начался в одной из квартир 4 этажа. На момент прибытия пожарных подразделений внутри жилого помещения горели деревянные конструкции мебели, матрас. Самостоятельно эвакуировались 10 жителей.
Пожарными из зоны задымления выведены еще три жителя.
Огонь ликвидирован на площади 1 кв. м.
Из квартиры, где был очаг пожара, сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО спасли мужчину 1966 года рождения. После осмотра его врачами ЦМК факт отравления продуктами горения не подтвердился.
Как оказалось, он и устроил пожар, уснув с непотушенной сигаретой.
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