Уснул с сигаретой – спасатели ВКО эвакуировали мужчину, устроившего пожар

Спасатели ВКО эвакуировали жителей и спасли мужчину, устроившего пожар, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался в одной из квартир 4 этажа. На момент прибытия пожарных подразделений внутри жилого помещения горели деревянные конструкции мебели, матрас. Самостоятельно эвакуировались 10 жителей.

Пожарными из зоны задымления выведены еще три жителя.

Огонь ликвидирован на площади 1 кв. м.

Из квартиры, где был очаг пожара, сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО спасли мужчину 1966 года рождения. После осмотра его врачами ЦМК факт отравления продуктами горения не подтвердился.

Как оказалось, он и устроил пожар, уснув с непотушенной сигаретой.