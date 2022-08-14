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Уснул с сигаретой – спасатели ВКО эвакуировали мужчину, устроившего пожар

Уснул с сигаретой - спасатели ВКО эвакуировали мужчину, устроившего пожар Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Спасатели ВКО эвакуировали жителей и спасли мужчину, устроившего пожар, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался в одной из квартир 4 этажа. На момент прибытия пожарных подразделений внутри жилого помещения горели деревянные конструкции мебели, матрас. Самостоятельно эвакуировались 10 жителей.

Пожарными из зоны задымления выведены еще три жителя.

Огонь ликвидирован на площади 1 кв. м.

Из квартиры, где был очаг пожара, сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО спасли мужчину 1966 года рождения. После осмотра его врачами ЦМК факт отравления продуктами горения не подтвердился.

Как оказалось, он и устроил пожар, уснув с непотушенной сигаретой.

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
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