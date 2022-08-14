Женщина пыталась выброситься из окна многоэтажки в Атырау
Фото: Instagram/atyrau_tjd
Инцидент произошел 14 августа в десятом часу утра, сообщает Zakon.kz.
На пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС и в полицию поступили сообщения о том, что из квартиры на четвертом этаже дома по улице Алипова неизвестный человек собирается выпрыгнуть из окна.
По указанному адресу прибыли спасатели и сотрудники полиции. Поднялись на автолестнице и проникли через окно в квартиру.
Женщину, оказавшуюся виновницей переполоха, передали сотрудникам полиции. Пострадавших нет. Выезжали: ДЧС Атырауской области (5 сотрудников, 2 единицы техники). Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
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