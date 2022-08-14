Женщина пыталась выброситься из окна многоэтажки в Атырау

Инцидент произошел 14 августа в десятом часу утра, сообщает Zakon.kz.

На пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС и в полицию поступили сообщения о том, что из квартиры на четвертом этаже дома по улице Алипова неизвестный человек собирается выпрыгнуть из окна.

По указанному адресу прибыли спасатели и сотрудники полиции. Поднялись на автолестнице и проникли через окно в квартиру.