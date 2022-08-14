Жара возвращается в Казахстан

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Погоду на 15 августа предоставил РГП «Казгидромет».

Днем на большей части Алматинской области и в городе Алматы ожидается сильная жара +35°С. Ветер северо-восточный, днем на севере, в горных и предгорных районах области порывы 17-22 метра в секунду.

На севере и в центре Актюбинской области – ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется сильная жара +35...+36°С. В Актобе ожидается ветер восточный, днем порывы 16 м/с.

Днем на востоке Атырауской области – очень сильная жара +42°С. Сохраняется высокая чрезвычайная пожарная опасность.

Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Бескарагайском районе Абайской области.

В Конаеве днем сильная жара +35°С.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области – очень сильная жара +40°С. Сохраняется высокая чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

16 и 17 августа на юге Мангистауской области – очень сильная жара +43°С. Сохраняется высокая чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 августа на юге Улытауской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.