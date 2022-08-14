События в Украине: переговоры с Москвой возобновлять не будут, доклад Amnesty International проверят эксперты
Украина не имеет мотивации возобновлять переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу России. Такое заявление в интервью украинскому изданию «Бабель» сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщили в МИД страны.
Президент Латвии Эгилс Левитс призвал провести аудит ранее выданных россиянам виз и видов на жительство.
Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство — МВД РФ.
Первые жители Токмака в Запорожской области получили российские паспорта, – российские СМИ.
В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост преступности — глава МВД Украины Денис Монастырский.
Профильный комитет Рады поддержал инициативу Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации – депутат Ярослав Железняк.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что республика передала сверхзвуковые истребители МиГ-29 Украине.
Доклад правозащитной организации Amnesty International о случаях размещения вооружения украинскими военнослужащими в жилых домах, школах и больницах проверят международные эксперты. Причиной стала критика со стороны Украины и Запада. В организации заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которых от них ждали.