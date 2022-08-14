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События в Украине: переговоры с Москвой возобновлять не будут, доклад Amnesty International проверят эксперты

Ситуация в Украине 14 августа Фото: Facebook/МВС України
В Украине ожидают роста преступности в ближайшие месяцы, в Запорожье начали раздавать российские паспорта, сообщает Zakon.kz.

  • Украина не имеет мотивации возобновлять переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу России. Такое заявление в интервью украинскому изданию «Бабель» сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

  • Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщили в МИД страны.

  • Президент Латвии Эгилс Левитс призвал провести аудит ранее выданных россиянам виз и видов на жительство.

  • Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство — МВД РФ.

  • Первые жители Токмака в Запорожской области получили российские паспорта, – российские СМИ.

  • В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост преступности — глава МВД Украины Денис Монастырский.

  • Профильный комитет Рады поддержал инициативу Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации – депутат Ярослав Железняк.

  • Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что республика передала сверхзвуковые истребители МиГ-29 Украине.

  • Доклад правозащитной организации Amnesty International о случаях размещения вооружения украинскими военнослужащими в жилых домах, школах и больницах проверят международные эксперты. Причиной стала критика со стороны Украины и Запада. В организации заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которых от них ждали.

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