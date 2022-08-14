События в Украине: переговоры с Москвой возобновлять не будут, доклад Amnesty International проверят эксперты

Украина не имеет мотивации возобновлять переговоры с Москвой, поскольку это будет означать победу России. Такое заявление в интервью украинскому изданию «Бабель» сделал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России, сообщили в МИД страны.

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал провести аудит ранее выданных россиянам виз и видов на жительство.

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство — МВД РФ.

Первые жители Токмака в Запорожской области получили российские паспорта, – российские СМИ.

В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост преступности — глава МВД Украины Денис Монастырский.

Профильный комитет Рады поддержал инициативу Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации – депутат Ярослав Железняк.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что республика передала сверхзвуковые истребители МиГ-29 Украине.