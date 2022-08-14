Задержание водителя в наркотическом опьянении в Атырау попало на видео

Инцидент произошел 13 августа, когда сотрудники патрульной полиции во время дежурства заметили автомобиль без номеров. На требование остановиться водитель не отреагировал, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль ВАЗ с тонированными стеклами двигался по улице С. Бейбарыса. На пересечении с улицей Молдагуловой его попытались остановить. Догнали только на улице Махамбета.

Автомобилем управлял 33-летний житель Атырау. В ходе проверки установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по части 6 статьи 608 КоАП РК («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения»), части 2 статьи 590 КоАП РК («Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения использования или незарегистрированного в установленном порядке») и части 1 статьи 613 КоАП РК («Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции)»). Транспортное средство припарковано на специальной стоянке.