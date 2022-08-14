Прощание с Балташем Турсумбаевым состоится 16 августа

16 августа 2022 года в 10:00 состоится гражданская панихида в память о государственном и общественном деятеле Турсумбаеве Балташе Молдабаевиче, сообщает Zakon.kz.

Панихида пройдет в здании Ғылым ордасы (Дом ученых) по адресу: улица Курмангазы, 29, угол Валиханова города Алматы, – пишет в Facebook журналист и политик Ермурат Бапи.

Поминальный обед пройдет в 13:00 в ресторане «Жалын» по адресу: проспект Достык, 304.

Новость по теме Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

Балташ Турсумбаев скончался 14 августа 2022 года в Алматы на 76 году жизни. Причиной смерти врачи называют сердечную недостаточность.