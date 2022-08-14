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Прощание с Балташем Турсумбаевым состоится 16 августа

Похороны Балташа Турсумбаева остоятся Фото: pixabay
16 августа 2022 года в 10:00 состоится гражданская панихида в память о государственном и общественном деятеле Турсумбаеве Балташе Молдабаевиче, сообщает Zakon.kz.

Панихида пройдет в здании Ғылым ордасы (Дом ученых) по адресу: улица Курмангазы, 29, угол Валиханова города Алматы, – пишет в Facebook журналист и политик Ермурат Бапи.

Поминальный обед пройдет в 13:00 в ресторане «Жалын» по адресу: проспект Достык, 304.

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