Тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» жестко сцепились на поле после матча

Встреча команд Английской премьер-лиги (АПЛ) завершилась со счетом 2:2. Уже в середине второго тайма главные тренеры команд - Томас Тухель и Антонио Конте - едва не набросились друг на друга, передает Zakon.kz.

Как пишет «Российская газета», инцидент произошел из-за того, что хавбек гостей Пьер-Эмиль Хейбьерг сравнял счет. Тухелю не понравилось, насколько эмоционально праздновал гол Конте, который, к слову, ранее работал в «Челси».

Сразу после финального свистка, во время рукопожатия, тренеры устроили скандал. В результате оба получили красные карточки.

Я думал, во время рукопожатия надо смотреть друг другу в глаза, но у него (Конте) было иное мнение на сей счет. Во всем этом не было необходимости, - отметил Тухель.

В свою очередь Конте подчеркнул, что для него главное - футбол, а не разборки на скамейке:

Все это не так важно. Судья показал мне красную, однако он не понял динамики происходящего. Все в порядке, я должен принять это. Если и есть проблема, то это останется между мной и Тухелем. Если я вижу агрессию, то отвечаю агрессией. В остальном сегодня был матч двух отличных команд, - заявил итальянец.

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