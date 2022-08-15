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Заметно снижается число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане

исследование Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14 августа в Казахстане сообщили в МВК. Днем ранее заболевших было на 309 человек больше. Кроме того, по-прежнему зафиксировано менее 200 случаев во всех регионах, кроме города Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 203,

  • в городе Алматы – 103,

  • в городе Шымкент – 9,

  • в Акмолинской области – 75,

  • в Актюбинской области – 25,

  • в Алматинской области – 16,

  • в Жетысуской области - 9,

  • в Атырауской области – 39,

  • в ВКО – 2,

  • в Абайской области - 5,

  • в Жамбылской области – 20,

  • в ЗКО – 58,

  • в Карагандинской области – 173,

  • в Улытауской области - 1,

  • в Костанайской области – 44,

  • в Кызылординской области – 23,

  • в Мангистауской области – 13,

  • в Павлодарской области – 60,

  • в СКО – 44,

  • в Туркестанской области – 8.

Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.

1252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане - 553,

  • в городе Алматы - 135,

  • в Алматинской области - 9,

  • в Жетысуской области - 19,

  • в Абайской области - 13,

  • в Карагандинской области - 375,

  • в Улытауской области - 49,

  • в Кызылординской области – 25,

  • в Мангистауской области - 47,

  • в Туркестанской области - 27.

Всего в стране выздоровело 1 341 578 человека от COVID-19.

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