Заметно снижается число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14 августа в Казахстане сообщили в МВК. Днем ранее заболевших было на 309 человек больше. Кроме того, по-прежнему зафиксировано менее 200 случаев во всех регионах, кроме города Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султан – 203,

в городе Алматы – 103,

в городе Шымкент – 9,

в Акмолинской области – 75,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 16,

в Жетысуской области - 9,

в Атырауской области – 39,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 58,

в Карагандинской области – 173,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 60,

в СКО – 44,

в Туркестанской области – 8. Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев. 1252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султане - 553,

в городе Алматы - 135,

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 19,

в Абайской области - 13,

в Карагандинской области - 375,

в Улытауской области - 49,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области - 47,

в Туркестанской области - 27. Всего в стране выздоровело 1 341 578 человека от COVID-19. Читайте также Грипп будет протекать тяжелее, чем COVID-19 – врач Психологи объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи Дерматокосметолог объяснила, почему нельзя часто принимать душ с мылом

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