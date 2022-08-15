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Растет число жертв в результате взрыва в Ереване

авто Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил, что под завалами торгового центра «Сурмалу» спасатели нашли тело пятого погибшего, передает Zakon.kz.
Из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух погибших пока не установлены, – цитируют Костаняна «Известия».

ЧП в торговом центре на рынке «Сурмалу» произошло 14 августа. Уровень сложности пожара повышен до №3.

По данным городских властей, взрыв прогремел в магазине пиротехнических материалов, после чего на месте происшествия начался пожар.

Ранее сообщалось о трех погибших.

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Елена Беляева
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