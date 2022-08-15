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Грипп будет протекать тяжелее, чем COVID-19 – врач

карантин Фото: Zakon.kz
Доктор медицинских наук Елена Малинникова оценила вероятность тяжелого течения болезни при гриппе и коронавирусе, передает Zakon.kz.
Больше вероятность, что грипп будет протекать тяжелее, чем коронавирусная инфекция, – цитирует РИА Новости Малинникову.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения, сообщество вирусологов, бактериологов, инфекционистов уже предупреждают о скрытой опасности гриппа.

Мы сейчас боимся, что изменится антигенная структура вируса, в основном это касается вируса H3N2, таким образом, что может быть эпидемия, которая связана именно с этим заболеванием, – сказала специалист.

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